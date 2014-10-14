الإسماعيلي يحفز لاعبيه بـ8 آلاف جنيه للفوز على الأهلي

قرر محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي صرف مكافأة تقدر بـ8 آلاف جنيه لكل لاعب في الفريق في حال الفوز على الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي يوم 22 أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتأتي المكافأة من رئيس الدراويش لتحفيز اللاعبين على مواصلة مشوار الانتصارات في مسابقة الدوري.

وفاز الإسماعيلي في مباراتين وتعادل مرتين، ولكنه يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد نقطتين بسبب عقوبة خصم ست نقاط من رصيده.

يذكر أن مكافأة الفوز طبقا للائحة تقدر بـ4 آلاف جنيه يضاف إليها مبلغ مماثل رصدها رئيس النادي لتحفيز اللاعبين.

ويعسكر الإسماعيلي في مدينة 6 أكتوبر حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.