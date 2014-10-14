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شوقي السعيد يكشف لـFilGoal.com قصة عودته بقرد من بتسوانا

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شوقي السعيد يكشف لـFilGoal.com قصة عودته بقرد من بتسوانا شوقي السعيد يكشف لـFilGoal.com قصة عودته بقرد من بتسوانا

كشف شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي ومنتخب عن قصة اصطحابه لقرد في رحلة العودة من بتسوانا، وضعه في علبة مكنسة كهربائية.

وظهر السعيد في مطار القاهرة بعد العودة مع منتخب مصر من بتسوانا، وهو يحمل علبة مكنسة كهربائية، وهو ما كان غريبا.

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ولكن مدافع الإسماعيلي كشف عن أن العلبة التي كان يحملها في المطار، كان بداخلها قرد صغير عاد به من بتسوانا.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "طلب مني أحد مشجعي بتسوانا الحصول على قميص منتخب مصر، فأعطته قميصي وهو ما أسعده جدا، وهو ما دفعه ليخبرني أنه على استعداد لينفذ لي أي طلب".

وتابع "طلبت منه أن يحضر لي قرد، وبالفعل عاد لي المشجع بنسناس صغير، وسافرت به في علبة المكنسة التي ظهرت في الصور".

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وأتم السعيد "أنوي تربية هذا القرد في منزلي، ولكني تركته عند أحد أصدقائي الآن حتى نهاية مباراة بتسوانا".

وتستضيف مصر بتسوانا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 يوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة.

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