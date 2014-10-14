مقتل 8 أشخاص في هجمات في إقليم صيني يعاني انقسامًا عرقيًا

ذكر تقرير إعلامي، الثلاثاء، أن 8 أشخاص قتلوا، من بينهم 3 رجال شرطة، في أحدث سلسلة من الهجمات التي تقع في الإقليم الصيني المنقسم عرقيا ويقع في أقصى غرب البلاد.

وقال القسم الناطق بلغة الإيجور بإذاعة آسيا الحرة ومقرها الولايات المتحدة، إن اثنين من قومية اليوغور يستقلان دراجة نارية نفذا «عملية طعن مفاجئة ومستمرة»، الجمعة الماضي، في مقاطعة كوما التي تعرف أيضا باسم بيشان والكائنة بإقليم شينجيانج بجنوب البلاد.

وأوضحت الإذاعة نقلا عن مصدر لم تذكر هويته أنه ربما كان المهاجمان يريدان الانتقام بسبب وفاة شقيق لهما داخل مقر احتجاز تابع للشرطة.

وأشار التقرير الإعلامي إلى أن المهاجمين قتلا أولا رجلى الشرطة ومسؤولا محليا في جوما قبل أن الانتقال إلى بلدة كوكتريك المجاورة، وقتل اثنين آخرين من المسؤولين ورجل شرطة.