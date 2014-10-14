أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«نصر الله» يتعهد بهزيمة التكفيريين

Google+ Print
«نصر الله» يتعهد بهزيمة التكفيريين «نصر الله» يتعهد بهزيمة التكفيريين

أكد الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني الشيعي، حسن نصر الله، الثلاثاء، تصميمه على الاستمرار في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية، وهزيمتها.

وقال: «هذه المعركة سنخوضها ولا يمكن كسرنا بعد التوكل على الله.. لا مكان للاستسلام لهذا العدو».

وأضاف خلال زيارة لمنطقة البقاع، اجتمع خلالها بضباط وعسكريين في المقاومة، أن رجاله قادرون على تحقيق نصر كبير على الجماعات التكفيرية، لأن الضغوط تولد الفرص والنجاحات، وهذا ما أدى إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وإلى دحر الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية