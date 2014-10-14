«نصر الله» يتعهد بهزيمة التكفيريين

أكد الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني الشيعي، حسن نصر الله، الثلاثاء، تصميمه على الاستمرار في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية، وهزيمتها.

وقال: «هذه المعركة سنخوضها ولا يمكن كسرنا بعد التوكل على الله.. لا مكان للاستسلام لهذا العدو».

وأضاف خلال زيارة لمنطقة البقاع، اجتمع خلالها بضباط وعسكريين في المقاومة، أن رجاله قادرون على تحقيق نصر كبير على الجماعات التكفيرية، لأن الضغوط تولد الفرص والنجاحات، وهذا ما أدى إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وإلى دحر الاحتلال الإسرائيلي للبنان.