السودان يطالب المجتمع الدولي بإعفاء ديونه ورفع العقوبات المفروضة عليه

طالب السودان المجتمع الدولي، الثلاثاء، بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، خاصة بعد استيفائه كل الشروط والمتطلبات الخاصة بذلك.

ونقلت صحيفة «الرأي العام»، عن وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، المتواجد حاليا بنيويورك، قوله إن «بلاده عانت كثيرا من الحظر الأحادي المفروض عليه». وأضاف أن خطاب السودان ركز على البند (17 ج) الخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية، كما تناول التطورات الاقتصادية التي مر بها السودان والجهود الفنية التي بذلها في هذا الإطار، بجانب العقوبات المفروضة عليه.

وتابع الوزير السوداني: «بلادي استوفت كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه، لذلك لابد من بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون».

وأكد أن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014، تحت عنوان «نحو اتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء إطار قانوني لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية»، لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على إعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية.