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شركة مخابراتية: متسللون روس يستهدفون أجهزة «الناتو» وأوكرانيا وآخرين

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شركة مخابراتية: متسللون روس يستهدفون أجهزة «الناتو» وأوكرانيا وآخرين شركة مخابراتية: متسللون روس يستهدفون أجهزة «الناتو» وأوكرانيا وآخرين

قالت شركة مخابرات إلكترونية إن متسللين روساً استغلوا خطأ برمجياً في برامج ويندوز لمايكروسوفت وبرامج أخرى للتجسس على أجهزة يستخدمها حلف شمال الأطلنطي «الناتو» والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وشركات عاملة في قطاعي الطاقة والاتصالات.

وذكرت شركة آي سايت بارتنرز أنها لا تعلم تحديداً طبيعة المعلومات التي وصل إليها المتسللون وإن كانت تشك في أنهم يبحثون عن معلومات بشأن الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى قضايا دبلوماسية وقضايا أخرى متعلقة بالطاقة والاتصالات على أساس أهداف ومحتوى رسائل بريد إلكتروني ضارة تصيب أجهزة الكمبيوتر بملفات ملوثة.

وتقول الشركة إن حملة التجسس الإلكتروني التي بدأت منذ 5 سنوات مستمرة وأطلقت آي سايت عليها اسم «فريق دودة الصحراء» لأن المتسللين كانوا يستخدمون شفرة برمجية فيها إشارات إلى مسلسل الخيال العلمي (ديون) أو (كثبان الصحراء).

وأضافت ان حملة التجسس لجأت إلى طرق مختلفة لمهاجمة الاهداف على مدى سنوات وأن المتسللين بدأوا منذ أغسطس فقط في استغلال ثغرة موجودة في أغلب برامج ويندوز.

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