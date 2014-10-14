رئيس الوزراء يستكمل جولاته اليوم بأسيوط ووزير الشباب يتفقد المنشآت الرياضية

توجه المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، صباح اليوم ، يرافقه المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، واللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط لتفقد أعمال الصحي بمنشاة خشبة ، وقرية التالية بمركز القوصية ، يليها أعمال التطوير بطريق ديروط / الفرافرة .

واستكمل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة جولاته الميدانية بمركز شباب منفلوط ، ونادي منفلوط الرياضي للوقوف على متطلبات المنشآت الرياضية بمنفلوط وإعداد تقرير بها في نهاية الجولة التي استغرقت يومين بصحبة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء .

كان عبدالعزيز قد تفقد ، أمس ، الإنشاءات باستاد أسيوط الرياضي حيث تفقد الصالة المغطاة التي يتم تطويرها بتكلفة 4,5 مليون جنيه ، ومضمار ألعاب القوى الذي يكلف 4 مليون جنيه الذي يتوقع الإنتهاء منه خلال شهر يناير القادم ، ويرافقه عادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وعدد من مسئولي الشباب والرياضة بأسيوط.

افتتح عبد العزيز ملعب بمركز شباب البورة التابع لمركز ومدينة أسيوط والذي تبلغ تكلفته حوالي 480 الف جنيه حيث ابدي اعجابه بالملعب ومابه من تجهيزات حديثة .