بالصور.. والد “السيسي ومحلب” يطالب مديرية الصحة بأسيوط بتوفير سيارة إسعاف لنقل زوجته للقاهرة

قالت رضا محمد جاد الله 28 سنة التي وضعت 3 توائم مساء أمس وأطلقت عليهم أسماء “السيسي ومحلب وعادل “إنني جئت وزوجي من القاهرة لمحافظة أسيوط لزيارة أخت زوجى المتزوجة بمركز أبنوب وأصابتني حالة من التعب وجئت الى مستشفى الإيمان للولادة ورزقت ب3 توائم .

وأضافت :” عشان نفس التوقيت اللي وضعت فيه كان موجود المهندس إبراهيم محلب واللواء عادل لبيب سميتهم محلب وعادل والسيسى وذلك حبا فى هذه الشخصيات ويارب أشوف كل واحد منهم زي الرئيس السيسي والمهندس محلب وعادل لبيب “.

وأردفت :” أنا كل اللي محتاجاه من الحكومة توفير اللبن خاصة لأنهم سوف يخضعون للرضاعة الصناعية طوال فترة العاميين القادمين وذلك يزيد أعباء الحياة علينا خاصة وأن ظروف زوجى وهو يعمل فى شركة خاصة وراتبه 700 جنيه ندفع منها ايجار ونظرا لغلاء المعيشة لن نتمكن من توفير إحتياحات الأطفال.”

وقال مصطفى الطيب بدوى والد الأطفال إنني قمت بتسميت ابنائي الثلاثة بهذه الأسماء لأنني أحب الرئيس السيسي واحترم حكومته واتمني أن يعينه الله علي شئون الدوله.

وطالب مصطفي الحكومة أن تساعده في توفير اللبن الصناعي لأبنائه مضيفا أنه يرجو أن تساعده مديرية الصحة بأسيوط في نقل أبنائه وزوجته الي القاهرة في سيارة إسعاف حتي أضمن عدم حدوث مضاعفات لهم أثناء السفر.

وكان فريق طبي بمستشفي الإيمان العام بأسيوط تمكن من إجراء جراحة قيصرية لسيدة وإستخراج ثلاثة توائم أثناء زيارة المهندس محلب رئيس الوزراء والوفد المرافق له لمحافظة أسيوط مما دفع والدهم من إطلاق أسماء “السيسي ومحلب وعادل” علي التوائم.

وقال الدكتور أسامة أبو حطب رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي الإيمان العام إنه تمكن من إجراء جراحة قيصرية لأم الاطفال استمرت لما يقرب من ساعة ونصف.

وقال أبو حطب إن الفريق الطبي تمكن من إخراج ثلاثة توائم بحالة جيدة تصادفا مع زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والوفد المرافق له مما دفع “مصطفي محمد” والد الأطفال إلي إطلاق إسم “السيسي” علي الطفل الأول و”محلب” و”عادل” علي باقي التوائم.