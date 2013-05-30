الجلوس لفترات طويلة يسبب السكر ومرض القلب

أشارت دراسات غربية جديدة إلى أن الجلوس لفترات طويلة قد يزيد من احتمال تعرض الإنسان لأمراض خطرة أهمها كما يوضح دكتور جمال شعبان أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب السكرى والقلب. وذكرت الدراسات التى نشرتها مجلة ويب ميد الدورية الأمريكية أن الجلوس لساعات طويلة قد يضاعف احتمال الإصابة بالنوع الثانى من السكرى ومضاعفات أخرى كثيرة

> ورأت الدراسات أن تلك الأعراض تطول حتى الأشخاص الذين يواظبون على ممارسة الرياضة بشكل يومى أو أسبوعى.

وكشفت المجلة أن هذه النتائج جرى التوصل إليها بعد دراسة شملت 800 ألف شخص. ومن بين الدراسات، دراسة أجرتها جامعة ليستر الإنجليزية، وخلصت إلى أن من تتطلب أعمالهم الجلوس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر أو التلفاز تزداد مخاطر إصابتهم بالأمراض. وركزت الدراسة على شريحة كبار السن، الذين يقضون نحو خمسين إلى سبعين فى المائة من يومهم فى الجلوس.

وقالت الدراسة: إن الروتين اليومى المعتاد قد لا يفيد حتى لو كان مترافقا مع تمارين رياضية منتظمة، وأوصت بضرورة المواظبة على الحركة خاصة لمن تتطلب أعمالهم الجلوس لفترات طويلة.