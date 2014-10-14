متظاهرون مؤيدون لانفصال الجنوب ينزلون أكبر علم للجمهورية اليمنية فى عدن

قام متظاهرون ينتمون للحراك الجنوبى – الذى يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله – بإنزال أكبر علم للجمهورية اليمنية فى عدن وسط تهليل المتظاهرين وهتافهم بالروح والدم نفديك يا جنوب .

فقد احتشد مئات الآلاف من محافظات جنوب اليمن فى ميدان العروض بمدينة عدن قبل 5 ساعات من بداية الفاعليات السياسية المطالبة بالانفصال وذلك فى ذكرى الاحتفال بالعيد الحادى والخمسين لثورة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب ) ضد الاحتلال البريطانى .

وقد توافد المحتشدون منذ الساعات الأولي من الصباح فى حين بات الآلاف فى الساحة وهم يحملون أعلام الجنوب اليمنى وصور على سالم البيض رئيس جنوب اليمن الأسبق.

يذكر أن الجمهورية اليمنية (حاليا) تشكلت عام 1990 بعد اتفاق الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية سابقا (الشطر الشمالى) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا (الشطر الجنوبى)

أ ش أ