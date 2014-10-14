توافد الحشود من محافظات جنوب اليمن إلى عدن للمطالبة بالانفصال

استمر توافد الحشود الرسمية والشعبية من مختلف محافظات الجنوب اليمنى ( التى شكلت الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية سابقا – الشطر الجنوبى ) إلى ساحة العروض بمدينة عدن للمشاركة فى مليونية 14 أكتوبر للاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لثورة شعب الجنوب ضد الاحتلال البريطانى والمطالبة بحق تقرير المصير وعودة دولة جنوب اليمن وفك الارتباط عن شمال اليمن .

وقد ازدحمت ساحة العروض بمدينة عدن مساء أمس قبل يوم من بدء فعاليات المناسبة وهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك الأمر الذى يؤكد أن عملية الحشد التى دعا لها المؤيدون لفكرة انفصال محافظات الجنوب قد نجحت وأن الأعداد التى ستشارك فى الفعاليات التى تبدأ رسميا عصر اليوم ستتجاوز المليون فرد.

ونقلت وسائل الإعلام فى عدن عن سالم البيض رئيس دولة الجنوب ( قبل الوحدة اليمنية 1990 ) قوله ” إن كل الشواهد والمتغيرات الجارية تدل على أنها ستصب فى مصلحة مطالب أبناء الجنوب وقضيتهم العادلة – حسب وصفه – ”

وقال البيض فى بيان بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر أن الجنوب يشهد زحفا غير مسبوق فى تاريخه السياسى وأن الجنوبيين على مشارف بوابة النصر بتحركاتهم الواعية ” ،، واصفا ما يحدث فى صنعاء بانهيار منظومة الحكم محذرا من أنها تشكل قلقا للجنوب والمنطقة .. ودعا دول الجوار والعالم إلى تحديد موقف بشأن استعادة دولة الجنوب كحق شعبى وشرعى – حسب البيان – .

كان البيض قد بعث برسالة الى مجلس الأمن الدولى منذ 5 أيام يشرح فيها الوضع الراهن فى اليمن وطلب وضع مبادرة سلمية تضمن استعادة دولة الجنوب وأن يقرر شعبه مصيره بنفسه.

فى هذا السياق ، ذكرت صحيفة / اليمن اليوم / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبى العام ( أكبر الأحزاب السياسية اليمنية ) الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح ، أن توجهات عليا صدرت لقادة الجيش والأمن بسحب الآليات العسكرية والجنود المتمركزين فى ساحة العروض فى عدن وهى المرة الأولى منذ إعلانه منطقة عسكرية نهاية العام الماضى وأن اللافتات التى تدعو للانفصال وصور على سالم البيض تنتشر فى الساحة .

وأكدت الصحيفة التى تهاجم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى دائما أن عددا من القيادات التى شاركت فى الحوار الوطنى والمقربين من منصور متواجدون فى عدن منذ أيام لإنجاح الحشد الداعى للانفصال ، وأنهم أنفقوا أموالا باهظة لذلك.

ميدانيا – وحسب الصحيفة – أكد اللواء محمود الصبيحى قائد المنطقة العسكرية الرابعة فى عدن أن قوات الجيش والأمن ستحمى المليونية ، ولن تعترض فاعلياتها وستسعى لإنجاحها بشكل سلمى ، داعيا الجميع إلى اليقظة والتصدى لأية أعمال تخريبية .. فيما أعلن نايف البكرى وكيل محافظة عدن تأييده لمطالب أبناء الجنوب فى حق تقرير مصيرهم ، وهى المرة الأولى التى يقول فيها مسئول رسمى هذا الكلام ، وتؤكد مصادر محلية للصحيفة أن عددا من المسئولين فى عدن والمحافظات الجنوبية سيشاركون فى الفاعليات .

وفى غضون ذلك تحدثت أنباء عن وصول ممثلين لجماعة أنصار الله الحوثيين إلى عدن للمشاركة فى الفاعليات ولكن المنظمين للحشد فى الحراك الوطنى الجنوبى أكدوا أن ممثلى الجماعة غير مرحب بهم فى عدن وكل مدن الجنوب ، وطالبوهم بالرجوع من حيث أتوا .

إعلاميا ، وصل عدد كبير من ممثلى القنوات الفضائية ووكالات الأنباء إلى عدن لتغطية هذا الحدث الذى يحدث فى ظل متغيرات كثيرة على الساحة اليمنية أهمها سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على العاصمة صنعاء ، وتعيين رئيس وزراء جديد لليمن وهو من أبناء الجنوب ، ووسط مطالبات من كافة قوى الحراك الوطنى الجنوبى للمجتمع الدولى والإقليمي بتبنى قضية أبناء الجنوب .

أ ش أ