بالفيديو.. أهالى 3 قرى بالفيوم يشيعون ضحايا حادث أسوان

شيع الآلاف من أبناء قرى شكشوك وسليمان وإلياس التابعين لمركز إبشواى بالفيوم فى السادسة صباح الثلاثاء جثامين 16 من ضحايا حادث أسوان الذى وقع صباح الاثنين.

شهد تشييع الجنازة الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، واللواء خالد الجبرتى السكرتير العام للمحافظة ، ورمضان سليمان رئيس مركز ومدينة إبشواى ومساعد مدير الأمن وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كانت الجثامين وصلت صباح الثلاثاء فى 7 سيارات إسعاف إلى المدافن تحمل جثامين الـ 16 المتوفين فى الحادث وهم طلعت سليمان عبد الرحمن ونجله محمود ، ومحمد عبد الفضيل محمد ونجليه محمود وأحمد ، وخليل عبد السلام محمد ، وشقيقه أحمد عبد السلام من قرية سليمان ، وعادل علاء لطفى ومحمد شريف عيد ميزار، وشقيقه أحمد شريف، ورجب غريب دسوقى من قرية شكشوك وأحلام عطية مطاوع وأبنائها محمد مختار فرج ، وإبراهيم ، ورغدة من قرية إلياس.

وكان المحافظ قرر صرف 10 آلاف جنيه لكل متوفى فى الحادث من أبناء المحافظة بالإضافة إلى 10 آلاف من التضامن الإجتماعى و3 آلاف جنيه لكل مصاب.

وأقامت المحافظة سرادق عزاء فى قرية سليمان لجميع الضحايا من القرى الثلاث، ونقلت جثة الضحية رقم 17 من أبناء الفيوم إلى قرية الحبون فى مركز سنورس وتم دفنها فى مقابر القرية.

وشهدت مراسم الدفن بكاء وعويل ونحيب أهالى الضحايا وأقيمت صلاة الجنازة على المتوفين وآم المصلين الشيخ صالح عيد ، ونقل الجثامين إلى مقابر كل عائلة وتم دفن جثامين قرية سليمان الثمانية فى مقبرة واحدة وضحايا قرية إلياس فى مقبرة واحدة ، وتم دفن جثتى شقيقين من قرية شكشوك فى مقبرة والأخرين فى المقبرة الخاصة بعائلته.