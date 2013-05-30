عبد النعيم: تحويل مصب نهر الكونغو الخيار الأمثل لمصر

صرح محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان ان الشعب المصري مسالم ويرفض الرد العسكرى لدولة اثيوبيا ، ونعلم جيدا ان الكيان الصهيونى هو من يؤثر على اثيوبيا بعد تراجع دور مصر الريادى سواء فى النظام السابق او الحالى، على حد قوله.

واضاف عبد النعيم، في تصريحات صحفية، ان افضل رد على بناء سد النهضة الاثيوبى هو تحويل مصب نهر الكونغو والذى يلقى 1000 مليار متر مكعب سنويا فى المحيط الاطلسى ، ويمكننا تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع السودان والكونغو ونقوم بربطه ببحيرة ناصر بمسافة 600 كم .

وأشار عبد النعيم ان هذا المشروع سوف يقوم بتوفير 95 مليار متر مكعب فى السنه وهو ما يساوى اضعاف الوارد الحالى بالاضافة الى الكهرباء المضاعفة التى سوف تولد من السد العالى وزراعه ملايين من الافدنة الزراعية فى مصر فضلاً عن تشغيل الايدى العاملة والنهوض بالزراعة المصرية .