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سفير بريطانيا لدى تل أبيب: اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين يُثير قلق إسرائيل

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سفير بريطانيا لدى تل أبيب: اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين يُثير قلق إسرائيل سفير بريطانيا لدى تل أبيب: اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين يُثير قلق إسرائيل

فلسطين

قال سفير بريطانيا لدى إسرائيل ماثيو جولد ، إن تصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني في اقتراع رمزي على مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يثير قلق إسرائيل ، وعليها الامتناع عن توسيع المستوطنات.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الثلاثاء عن جولد قوله” إن هذه الخطوة تدل على حدوث تغيير في الرأي العام البريطاني والتعامل مع هذه المشكلة ، على إسرائيل الامتناع عن توسيع المستوطنات والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة وإدارة دفة مفاوضات سلمية على قدم وساق”.

وقد حصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم ، فيما رفضها 12 عضوا فقط ، ولا تلزم نتيجة التصويت البريطانية.

كانت الحكومة السويدية أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

 

أ ش أ

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