أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بان كي مون يصل غزة لمقابلة وزراء الحكومة الفلسطينية

Google+ Print
بان كي مون يصل غزة لمقابلة وزراء الحكومة الفلسطينية بان كي مون يصل غزة لمقابلة وزراء الحكومة الفلسطينية

بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة

وصل الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون صباح اليوم (الثلاثاء) إلى غزة ، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) العربية ، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويلتقي بان كي مون خلال الزيارة بوزراء حكومة التوافق في قطاع غزة ، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مقر المجلس غرب مدينة غزة.

وقال المكتب الاعلامي للأونروا في غزة أن الامين العام سيزور برنامج الامم المتحدة الانمائي ومدرسة البحرين التي تضم الاف اللاجئين الذين هدمت بيوتهم خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إضافة الى اربعة من ذوي الضحايا.

وكان كي مون قد شارك أول أمس (الأحد) في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة ، واختتم بالإعلان عن جمع تعهدات مالية بقيمة 4ر5 مليار دولار ، بحيث يتم تخصيص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار القطاع.

واعتبر كي مون خلال كلمة له في المؤتمر أن الوضع بغزة لا يزال قابلاً للاشتعال ، مشددًا على ضرورة الإسراع ببناء المنازل المدمرة وتحسين أوضاع سكان القطاع ، لافتًا إلى أن خطة الأمم المتحدة للإعمار فيه تحتاج لـ2ر1 مليار دولار.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا