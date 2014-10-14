بان كي مون يصل غزة لمقابلة وزراء الحكومة الفلسطينية

وصل الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون صباح اليوم (الثلاثاء) إلى غزة ، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) العربية الإخبارية ، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويلتقي بان كي مون خلال الزيارة بوزراء حكومة التوافق في قطاع غزة ، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مقر المجلس غرب مدينة غزة.

وقال المكتب الاعلامي للأونروا في غزة أن الامين العام سيزور برنامج الامم المتحدة الانمائي ومدرسة البحرين التي تضم الاف اللاجئين الذين هدمت بيوتهم خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إضافة الى اربعة من ذوي الضحايا.

وكان كي مون قد شارك أول أمس (الأحد) في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة ، واختتم بالإعلان عن جمع تعهدات مالية بقيمة 4ر5 مليار دولار ، بحيث يتم تخصيص نصف المبلغ لصالح إعادة إعمار القطاع.

واعتبر كي مون خلال كلمة له في المؤتمر أن الوضع بغزة لا يزال قابلاً للاشتعال ، مشددًا على ضرورة الإسراع ببناء المنازل المدمرة وتحسين أوضاع سكان القطاع ، لافتًا إلى أن خطة الأمم المتحدة للإعمار فيه تحتاج لـ2ر1 مليار دولار.

أ ش أ