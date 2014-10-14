ضبط عصابة في عجمان سطت واعتدت على مواطنة

تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان من ضبط 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية قاموا بالاعتداء على مواطنة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما حيث تم ضربها وربطها من أرجلها وأيديها وأخذ جميع مقتنياتها من حلي ذهبية ومبالغ مالية وتقدر جميع المبالغ والمقتنيات التي سرقت تحت تهديد السلاح حوالي95 ألف درهم.

وتم ضبط أفراد العصابة خلال أربع وعشرين ساعة ووجدت بحوزتهم المقتنيات الذهبية والاموال وذلك بعد صرف مبلغ 30 ألف درهم وإرسالها إلى بلدهم.

أصل الحكاية

وكشف المقدم عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة عجمان عن تفاصيل القضية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس بمقر القيادة العامة بمنطقة مشيرف للإعلان عن ملابسات القضية ، وأفاد المطروشي أنه ورد بلاغ في ليلة الأول من اكتوبر الحالي يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي ودخول بيت مواطنين وقاموا بعملية سطو مستخدمين السلاح الأبيض وتم الاعتداء خلال العملية على مواطنة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ،وعلى الفور تم تشكيل فريق لعمل مسح حول المنطقة التي تم فيها الاعتداء.

وأفاد المقدم المطروشي أن عملية البحث والتحري تمت بعد نقل المجني عليها بالإسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة وكانت تعاني نفسياً من جراء الحادثة التي تقع لأول مرة في إمارة عجمان، وأسفر التحري إلى أن عملية دخول المنزل لم تتم بقوة أو عنف كما أن أفراد العصابة اختاروا الوقت المناسب الذي يعمل فيه ابن المجني عليها حيث كان عند الساعة الحادية عشرة ليلاً على رأس عمله كما لم توجد آثار كسر للأبواب والنوافذ وعليه تم تحديد الخيط الأول الذي يسير حوله رجال التحريات وهو وجود شخص من داخل المنزل مهد لهم عملية الدخول ومن ثم أرشدهم إلى مكان المقتنيات الذهبية والأموال.

مداهمة وضبط

وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن إحدى الخادمات اعترفت بأن لها علاقة مع أحد أفراد العصابة وهو عامل في أحد المصانع في إمارة الشارقة وأنها اتفقت معه بعملية السرقة على أن يعطيها نصيبا من المبالغ المسروقة وهو بدوره اتفق مع بقية أفراد العصابة المكونة من أربعة أشخاص حيث تم توزيع الادوار بينهم من رقابة البيت الذي تقيم به المواطنة ساعة تنفيذ العملية وتقوم الخادمة بفتح الأبواب وعليه تم ضبط 3 أشخاص من أفراد العصابة ويجري الآن البحث والتحري عن الشخص الرابع والذي يعمل سائقاً.

وأكد المقدم المطروشي بأنه تم مداهمة سكن أفراد العصابة حيث وجد بحوزتهم المقتنيات الذهبية والاموال بعد إرسال مبلغ 30 ألف درهم إلى بلادهم .