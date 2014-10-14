50 % انخفاض مخالفات مواقف ذوي الإعاقة في الشارقة

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها (لا تأخذ حقي) والتي أطلقتها القيادة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الانسانية الشهر الماضي، حيث حققت هذه الحملة نتائج مبهرة، ولوحظ انخفاض معدل مخالفات مواقف الاشخاص ذوي الاعاقة بنسبة 50% مما يدل على تفاعل أفراد الجمهور مع الحملة وتحقيق القائمين عليها على بعض أهدافهم المقامة من أجلها حملة (لا تأخذ حقي).

وأفاد العقيد عبدالله مبارك بن عامر مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن هذه النتائج الاولوية للحملة خلال شهر واحد فقط منذ انطلاقها ومازال الهدف قائما لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل التسهيلات لفئة ذوي الاعاقة وممارسـة حياتهم بشكل طبيعي مثلهم مثل غيرهم من الاسوياء، مشيرا الى ان شرطة الشارقة تحرص كل الحرص في إشراك الاشخاص المعنيين من ذوي الإعاقة في الحملة من خلال فريق مكلف من ادارة المرور والدوريات يرافقهم الاشخاص من ذوي الاعاقة في توزيع المطويات والبروشورات التوعوية الخاصة بالحملة في مختلف المراكز التجارية والاماكن الحيوية اضافة الى تواجدهم في مختلف المحاضرات المقامة في الكليات والمعاهد والمدارس التربوية.

شكر وتقدير

ومن جهته أعرب فريق المناصرة الذاتية في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على استجابتهم الكبيرة لمطالب للأشخاص من ذوي الإعاقة في حماية حقهم في استخدام الطريق والاستفادة من المواقف والمرافق العامة من خلال حملة التوعية المرورية المتواصلة التي ينظمها فرع التوعية والإعلام المروري منذ منتصف سبتمبر الماضي تحت شعار: لا تأخذ حقي، وحرصهم على إشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في كل مراحل هذه الحملة وفعالياتها القادمة.