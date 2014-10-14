دراسة: الاماراتيون مستمرون في اختيار أميركا كأفضل فرص التعليم في الخارج

ارتفع عدد خريجي المدارس الاماراتيين المنخرطين في دراسات عليا في الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في العام الماضي، بزيادة 7.6% عن الرقم السابق، وذلك وفقا لآخر تقرير أمريكي حول الحراك الأكاديمي العالمي.

وقد جاء في تقرير "الأبواب المفتوحة لعام 2013م"، والذي نشره معهد التعليم الدولي أن عدد المواطنين الاماراتيين الملتحقين بمؤسسات تعليم عالي أمريكية في العام الدراسي 2012 – 2013 ارتفع الى 2.256 مقارنة ب 2.097 في العام الذي سبقه.

وتتجسد شعبية الولايات المتحدة الأمريكية كوجهة أكاديمية للطلبة الاماراتيين في تربع الولايات المتحدة من جديد على رأس قائمة تصنيف الجامعات الأكثر حظوة بالثقة وفقا لما جاء في تصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن تايمز هاير إيديوكيشن والتي تنشر سنويا في المملكة المتحدة. وفي تصنيف العام 2014- 2015، جاءت سبع جامعات أمريكية ضمن أفضل عشر جامعات و45 مؤسسة أمريكية ضمن أفضل 100 مؤسسة.

وسوف يلتقي ممثلون لجامعات كبرى وردت في قائمة تايمز هاير إيديوكيشن ولمجموعة كبيرة من الجامعات الممتازة الأخرى بالطلبة الاماراتيين الحريصين على الحصول على تعليم أمريكي على مستوى عالمي وذلك في معرض نجاح للتعليم والوظائف الذي سوف يُعقد في الفترة من 28 الى 30 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبدعم من السفارة الأمريكية في أبوظبي، سوف يستضيف إيديوكيشن يو اس إيه ممثلين عن 22 جامعة أمريكية في جناح مخصص لتقديم استشارات تعليمية الى زائري نجاح. وسوف يتم افتتاح الجناح أثناء افتتاح المعرض بأداء فرقة ديلا مي التي تعزف موسيقى بلو جراس. كما سوف تتحدث الموسيقيات الخمس الشابات الى الطلبة المحليين حول أهمية التعليم وفرص الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد صرّح السيد/ علي لجليك، مستشار الصحافة والشئون الثقافية في السفارة الأمريكية في أبوظبي: "نرغب في التأكد من حصول الطلبة القادمين من أنحاء دولة الامارات العربية المتحدة على المعلومات التي يحتاجونها عن الدراسة في العدد الكبير من الكليات والجامعات المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك العديد من الخيارات الجيدة في الولايات المتحدة ولكن الأمر لا ينبغي أن يسبب لبسا. يسر إيديوكيشن يو اس إيه المساعدة عن طريق تقديم معلومات مجانية وموضوعية عن الفرص العديدة المتاحة في مؤسسات معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، الى جانب نصائح حول كيفية الوصول الى هذه الفرص".

وأضاف بأنه "من المهم للسفارة تزويد الطلبة الاماراتيين المهتمين وأولياء أمورهم بمعلومات دقيقة وموثوق بها حول الدراسة في الولايات المتحدة والخطوات التي تنطوي عليها هذه العملية. نعلم أن الكليات والجامعات الأمريكية توفر أفضل تعليم من حيث الجودة، مع تنوع وتعدد متميزين في مجال التعليم العالي. ولذلك فإننا نفخر بفتح الأبواب و الترحيب بالطلبة الدوليين. نجاح معرض لا منافس له من حيث وجوده و أهميته و حجمه ولتمكيننا من نشر هذه الرسالة ".

اجتذب نجاح، الذي دخل عامه الثامن، في عام 2013م ما يقرب من 000ر15 زائر، 91% منهم طلبة أو خريجين جدد أو مهنيين يبحثون عن دورات جامعية أو فرص وظيفية.

يقام المعرض برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم أبوظبي ومدينة دبي الأكاديمية العالمية.

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