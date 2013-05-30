ضبط أحد مرتكبى واقعة سرقة مليونى جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء جمال عبدالعال فى القاء القبض على أحد مرتكبى واقعة سرقة مليونى جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر، وبحوزته بندقية آلية.

> وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام قد تمكنوا من ضبط المدعو عارف ع.م (23سنة عاطل) وشهرته شحته وسبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم قضية سرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية آلية عيار 7،62؟39مم، و7 طلقات من ذات العيار حال قيادته السيارة رقم (ج ن هـ 945 مصر) ملكه؛ وذلك لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال

> بمدينة نصر والاستيلاء منها على مليونى جنيه.

> وبمواجهته اعترف أمام العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية بارتكابه الواقعة، واستخدامه للسلاح المضبوط بحوزته فى ارتكاب الواقعة، وشرائه للسيارة التى بحوزته من

> متحصلات جرائم سرقة .

وبتطوير مناقشته اعترف باشتراكه مع آخرين فى سرقة سيارتين، تم ضبط احداهما والأخرى تم اعادتها لمالكها مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة وأحالها اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ