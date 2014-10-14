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الخارجية المصرية تُدين أحداث العنف الآخيرة باليمن

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الخارجية المصرية تُدين أحداث العنف الآخيرة باليمن الخارجية المصرية تُدين أحداث العنف الآخيرة باليمن

وزارة الخارجية

أصدرت، وزارة الخارجية المصرية، بيانًا تدين فيه أحداث العنف الأخيرة باليمن، مؤكدة أن  تتابع عن كثب وباهتمام شديدين تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الآخيرة في اليمن.

جاء بالبيان:  تدين مصر بشدة أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في العاصمة صنعاء وفي مدينة المكلا في محافظة حضرموت وراح ضحيتها عدد من أبناء الشعب اليمني وعناصر الشرطة والقوات المسلحة في اليمن.

وأضافت الخارجية بنص البيان: «وانطلاقاً من الروابط والأواصر التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، تطالب مصر جميع أبناء الشعب اليمني بالارتقاء فوق الولاءات المذهبية والطائفية والارتفاع إلي مستوي التحديات الخطيرة التي تواجهه، وأن يلتفوا حول وطنهم للعمل على صيانة وحدته وصياغة مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، كما تطالب مصر جميع القوى السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي تم توقيعه خلال الشهر الماضي بتحمل مسئولياتها والإسراع بإخراج البلد من تداعيات الأزمة السياسية والأمنية التى تمر بها، والتى تهدد الأمن والاستقرار والتعجيل بتنفيذ بنود الاتفاق وفى مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات وطنية والإسراع بصياغة الدستور الجديد للخروج بالبلاد من هذا الوضع المتأزم وتحقيق الاستقرار والسلام في ربوع اليمن وبما يصون لليمن وحدته واستقلاله» .

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