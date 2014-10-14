أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إسرائيليون يضرمون النار في مسجد جنوبي نابلس

Google+ Print
إسرائيليون يضرمون النار في مسجد جنوبي نابلس إسرائيليون يضرمون النار في مسجد جنوبي نابلس

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار فجر الثلاثاء في مسجد أبوبكر الصديق بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الناشط بالمقاومة الشعبية ضد الاستيطان حمزة ديرية للأناضول إن عددا من المصلين بالمسجد الواقع في بلدة عقربا جنوبي نابلس تفاجئوا لدى توجههم لصلاة الفجر باشتعال النيران في مصلى النساء بالطابق السفلي من المسجد، وسارعوا بإخماد الحريق الذي أتى على المصاحف والسجاد، إضافة لتحطيم زجاج النوافذ بشكل كامل«.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد تنادي بالموت للعرب وقتل العرب.

ولفت ديرية إلى أن اعتداء مشابها وقع في نفس المنطقة قبل خمسة شهور، حيث أضرم مستوطنون النار في حظائر للمواشي يملكها مواطنون في عقربا، وخطوا بالقرب منها شعارات تنادي بقتل العرب.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطة الفلسطينية أو الجانب الإسرائيلي بخصوص هذا الحادث.

وتعرضت عدة مساجد للحرق في الآونة الأخيرة على أيدي المستوطنين لا سيما في القرى المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حسب شهود عيان وناشطين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية