إسرائيليون يضرمون النار في مسجد جنوبي نابلس

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار فجر الثلاثاء في مسجد أبوبكر الصديق بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الناشط بالمقاومة الشعبية ضد الاستيطان حمزة ديرية للأناضول إن عددا من المصلين بالمسجد الواقع في بلدة عقربا جنوبي نابلس تفاجئوا لدى توجههم لصلاة الفجر باشتعال النيران في مصلى النساء بالطابق السفلي من المسجد، وسارعوا بإخماد الحريق الذي أتى على المصاحف والسجاد، إضافة لتحطيم زجاج النوافذ بشكل كامل«.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد تنادي بالموت للعرب وقتل العرب.

ولفت ديرية إلى أن اعتداء مشابها وقع في نفس المنطقة قبل خمسة شهور، حيث أضرم مستوطنون النار في حظائر للمواشي يملكها مواطنون في عقربا، وخطوا بالقرب منها شعارات تنادي بقتل العرب.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب السلطة الفلسطينية أو الجانب الإسرائيلي بخصوص هذا الحادث.

وتعرضت عدة مساجد للحرق في الآونة الأخيرة على أيدي المستوطنين لا سيما في القرى المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حسب شهود عيان وناشطين.