بالصور.. شرطة هونج كونج تزيل حواجز في موقع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية

أزال مئات من أفراد شرطةهونج كونج، بعضهم يحمل مناشير ميكانيكية ومطارق ثقيلة، حواجزأقامها المحتجون المطالبون بالديمقراطية قرب مبان حكومية والمركزالتجاري في وسط المدينة الثلاثاء.

وعملية الشرطة هذه هي الثالثة في يومين لإزالة الحواجز بعدأسبوعين من الاحتجاجات في المركز المالي الآسيوي. وتفجرت اشتباكاتعنيفة الإثنين بين مجموعات مناهضة للاحتجاجات والمتظاهرين بعد أن قامت الشرطة بإزالة حواجز.

ويطالب المحتجون -ومعظمهم طلاب- بنظام ديمقراطي كامل فيالمستعمرة البريطانية السابقة. واكتسبت الاحتجاجات تأييدًا عامًاواسعًا في باديء الأمر، لكنه سرعان ما انحسر مع تنامي مشاعر الإحباط، بسبب الاختناقات المرورية في هونج كونج.