عالم دين موريتاني من أبرز الشخصيات تأثيرًا في العالم

أثار الدور الريادي المتميز للعالم الموريتاني الوزير السابق الدكتور “عبد الله ولد بيه” اهتمامًا دوليًا ملحوظًا.

وأوضحت صحف نواكشوط الصادرة اليوم الثلاثاء أن رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد الدكتور “عبد الله بن بيه” احتل المرتبة العشرين كأحد أبرز الشخصيات المسلمة تأثيراً في العالم، وفق تقرير أكثر خمسمائة شخصية مسلمة من حيث التأثير العالمي في 2014 الذي يصدره سنوياً المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالعاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي– المسيحي، بجامعة “جورج تاون”.

ووصف المركز البحثي الوزير الموريتاني السابق “ابن بيه”، بأنه يستمد تأثيره من علمه وجهوده في التعليم والدعوة، حيث يحضر ألالف لمحاضراته، كما يتفرد باحترام أغلب المدارس الإسلامية له ولمكانته العلمية .

وذكر أن “ابن بيه” زار البيت الأبيض خلال العام الماضي، مطالباً بحقوق الأقليات المسلمة في ميانمار، وبتحرك دولي لحماية الشعب السوري، كما أنه تحالف مع مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس في حملة دولية لمكافحة شلل الأطفال، كما أنه أطلق أخيرًا منتدى لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يضم المئات من العلماء من كل الاتجاهات .

وذكر التقرير أن العلامة “ابن بيه” يتابعه الكثيرون من خلال موقعه على الانترنت والذي يحتوي أكثر من 116 فتوى.

وأثارت استقالة بن بيه العام الماضي من ما يسمى اتحاد علماء المسلمين القطري ارتياحًا في الأوساط الموريتانية التي تنظر للاتحاد على أنه هيئة قطرية همها الوحيد سفك دماء المسلمين.

وجاءت استقالة “بن بيه” الذي كان نائبا للقرضاوي على رآسة الاتحاد مباشرة بعد مقتل العلامة محمد سعيد رمضان البوطي وهو عالم دين يتهم الكثيرون القرضاوي بالمسؤولية عن مقتله بسبب فتاويه التي ظلت تحرض على البوطي.