أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. «مى حريرى» تنسحب على الهواء وتقذف الكاميرا بـ «فنجان»

Google+ Print
بالفيديو.. «مى حريرى» تنسحب على الهواء وتقذف الكاميرا بـ «فنجان» بالفيديو.. «مى حريرى» تنسحب على الهواء وتقذف الكاميرا بـ «فنجان»

فاجأت المطربة اللبنانية مى حريرى المشاهدين وطاقم برنامج “بلا تشفير”، الذي يقدمه الإعلامي اللبنانى تمام بليق، بقذف الكاميرا الخاصة بالبرنامج بفنجان قهوة على الهواء، والانسحاب بعد أن سألها المذيع عن عملها «راقصة» في بداية حياتها في منطقة “الشويفات” بلبنان، ما أثار غضبها وانفعالها.

وردت مي الحريري منفعلة ” أنا أرقص كما يفعل كل الناس في السهرات، أنا بنت الجنوب ولست غجرية، لماذا تريد أن تضع في عقول الناس أننى رقّاصة، أنا سيدة متزوجة ولدي أبناء أنت تحاول تشويه صورتي، إلا أن المذيع نجح في احتواء الموقف وإعادتها للتصوير مرة أخرى”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا