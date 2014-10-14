بالفيديو.. «مى حريرى» تنسحب على الهواء وتقذف الكاميرا بـ «فنجان»

فاجأت المطربة اللبنانية مى حريرى المشاهدين وطاقم برنامج “بلا تشفير”، الذي يقدمه الإعلامي اللبنانى تمام بليق، بقذف الكاميرا الخاصة بالبرنامج بفنجان قهوة على الهواء، والانسحاب بعد أن سألها المذيع عن عملها «راقصة» في بداية حياتها في منطقة “الشويفات” بلبنان، ما أثار غضبها وانفعالها.

وردت مي الحريري منفعلة ” أنا أرقص كما يفعل كل الناس في السهرات، أنا بنت الجنوب ولست غجرية، لماذا تريد أن تضع في عقول الناس أننى رقّاصة، أنا سيدة متزوجة ولدي أبناء أنت تحاول تشويه صورتي، إلا أن المذيع نجح في احتواء الموقف وإعادتها للتصوير مرة أخرى”.

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