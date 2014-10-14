«الداخلية»: لن نتعامل مع الطلاب المشاغبين إلا بالغاز المسيل للدموع

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن وزير الداخلية أصدر قرار بتواجد قوات الشرطة داخل الأزهر، وتعزيز تواجدها خارج الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، والتعامل المباشر بكل حسم وحزم مع أي أعمال عنف بالقانون.

وتابع حديثه في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، أمس الاثنين، ، قائلًا: «لا عودة للحرس الجامعي بشكله القديم، وكل ما سنقوم به هو التدخل السريع في حالة وقوع أعمال شغب، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن، قوات الشرطة المتواجدة بمحيط الجامعات لا تمتلك رصاص حي أو خرطوش، ولن تتعامل مع الطلاب سوى بالغاز المسيل للدموع.

جدير بالذكر أن جامعتي الأزهر والقاهرة شهدتا يوم الأحد وقوع اشتباكات بين عدد من الطلاب وأفراد شركة «فالكون» للأمن والحراسة، والتي تعاقدت معها وزارة التعليم العالي لتأمين الجامعات، خلال العام الدراسي الجديد.