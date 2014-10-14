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اليوم.. محاكمة المتهمين بالاعتداء على الزند

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اليوم.. محاكمة المتهمين بالاعتداء على الزند اليوم.. محاكمة المتهمين بالاعتداء على الزند

المستشار أحمد الزند

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنح قصر النيل قضية محاكمة 3 متهمين بالتعدي على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة .

كان رئيس هيئة الدفاع عن المستشار أحمد الزند المحامي عصام عجاج، طالب في جلسة سابقة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعدما ثبت من تقرير الطب الشرعي للزند وشهادة شهود الواقعة وتحريات الأمن الوطني أن المتهمين ارتكبوا الواقعة وتعدوا بالضرب على الزند أثناء خروجه من نادي القضاة بعد عقد مؤتمر عن عزل النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود.

وكانت نيابة قصر النيل أحالت المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعد أن قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهمين.

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