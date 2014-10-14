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مزاد علني على أول كمبيوتر لـ “ستيف جوبز”

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مزاد علني على أول كمبيوتر لـ “ستيف جوبز” مزاد علني على أول كمبيوتر لـ “ستيف جوبز”

من المعروف أنه في المستقبل القريب سوف تطرح للبيع في المزاد العلني الكمبيوترات الأولى التي جمعها مؤسسا شركة آبل “ستيف جوبز” و “ستيف وزنياك” .

ويفترض أن يصل الرقم في المزاد إلى 300-500 ألف دولار، ولكن منظمي المزاد حريصون على بيع جهاز الكمبيوتر لأكثر من 600 ألف دولار. قام “ستيف وزنياك” و “ستيف جوبز” بتجميع أول كمبيوتر “أبل” لهما في المرآب للاستخدام الشخصي، ومع ذلك بعد أن وجد “جوبز” مشتري لمنتجه اقترح بيع الكمبيوتر وبعد البيع الناجح لاختراعه قرر بجمع المزيد من هذه الحواسيب، تم إصدار “آبل 1″ في 200 وحدة ولكن إلى الآن لم يظهر أكثر من 43 وحدة.

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