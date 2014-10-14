مسار يلتقط صورة لملاك بأجنحة على سطح المريخ

التقط مسبار صورًا لملاك بأجنحة على سطح الكوكب الأحمر بالقرب من إحدى الحفر، وقد تم نشر هذه الصور من قبل العلماء في مايو 2014.

ومنذ وقت ليس ببعيد، غمرت شبكة الإنترنت أخبار مثيرة حول أن العلماء تمكنوا من التقاط صور لملاك بأجنحة على سطخ المريخ، وعلاوة على ذلك، تبين أن الصور التقطت في مايو 2014 ولكن لم تلق اهتماما بهذا الشكل إلا الآن في وقت لاحق، في سياق التحليل الدقيق توصل الباحثون إلى نفس الاستنتاج بأن الصورة الملتقطة ليست لكائن حي ولكن لضوء ساطع وقد تكون إضاءة تقليدية.

من جهة أخرى فقد أثارت اهتمام العلماء أيضًا صور لحجارة على سطح الكوكب، وكأنها إشارات مرور لمراقبة حركة المرور، ولكن تم تجاهل هذا الموقف بسرعة، لما فيه من توغل في الخيال.