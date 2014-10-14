وزيرة الصحة الروسية لا تستبعد انتقال فيروس “إيبولا” إلى روسيا

قالت وزيرة الصحة الروسية “فيرونيكا سكفورتسكوفا” في مؤتمر مكافحة التدخين، أمس الاثنين، “لا توجد لدينا ظروف لتفشي إيبولا في بلادنا، ولكن حالات نقلها ممكنة، مثل أي دولة أخرى ” .

ونوهت الوزيرة إلى أنه “لتقليل نقل هذا الخطر، اتخذت روسيا كل الإجراءات الضرورية ” .

وكانت الوزيرة صرحت سابقاً، بأن وزارة الصحة الروسية تتعاون مع وزارة الخارجية الروسية وشركات السياحة، لمنع انتقال حمى إيبولا إلى روسيا، وبحسب الوزيرة، تم اعتباراً من الصيف، إنشاء نظام اختبارات خاصة لكشف الحمى، وتم إرسال المختصين الروس إلى غينيا لجمع المعلومات، والعمل على إنشاء نظام الاختبارات المطلوبة .

وبحسب توقعات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، فإن العدد التراكمي للحالات المؤكدة والمحتملة، بحلول الثاني من نوفمبر، سيصل إلى 5925 في غينيا، و9939 في ليبيريا و5063 في سيراليون.

ووفقَا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة بإيبولا، بحلول نوفمبر في هذه الدول، سوف يتجاوز العشرين ألفا .