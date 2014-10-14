أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أوباما يبحث مع «كي مون» جهود مكافحة «إيبولا» في غرب إفريقيا

Google+ Print
أوباما يبحث مع «كي مون» جهود مكافحة «إيبولا» في غرب إفريقيا أوباما يبحث مع «كي مون» جهود مكافحة «إيبولا» في غرب إفريقيا

بحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الإثنين، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجهود الدولية لمكافحة فيروس «إيبولا» في غرب إفريقيا وضرورة مساهمة المجتمع الدولي بإرسال مساعدات فورية للدول المتضررة من انتشار الفيروس.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن أوباما أكد الحاجة لدعم كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لجهود المنظمة الدولية وضرورة توفير الأطباء والمعدات والإمدادات اللازمة لوضع حد لتفشي وباء «إيبولا» في مصدره ووقف الآثار المدمرة لتلك الأزمة على الدول المتضررة وشعوبهم.

وأضاف البيان أن أوباما وبان كي مون اتفقا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا الوباء ومعالجة الأزمة الناجمة عن انتشار «الإيبولا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية