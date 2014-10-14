أوباما يبحث مع «كي مون» جهود مكافحة «إيبولا» في غرب إفريقيا

بحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الإثنين، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجهود الدولية لمكافحة فيروس «إيبولا» في غرب إفريقيا وضرورة مساهمة المجتمع الدولي بإرسال مساعدات فورية للدول المتضررة من انتشار الفيروس.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن أوباما أكد الحاجة لدعم كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لجهود المنظمة الدولية وضرورة توفير الأطباء والمعدات والإمدادات اللازمة لوضع حد لتفشي وباء «إيبولا» في مصدره ووقف الآثار المدمرة لتلك الأزمة على الدول المتضررة وشعوبهم.

وأضاف البيان أن أوباما وبان كي مون اتفقا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا الوباء ومعالجة الأزمة الناجمة عن انتشار «الإيبولا».