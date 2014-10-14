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«محلب»: على المسئول النزول للشارع أو ترك منصبه وكلنا “خدامين” الشعب

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«محلب»: على المسئول النزول للشارع أو ترك منصبه وكلنا “خدامين” الشعب «محلب»: على المسئول النزول للشارع أو ترك منصبه وكلنا “خدامين” الشعب

إبراهيم محلب

أبدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على تواجد جميع المسئولين بالشارع المصري، من أجل التواصل مع الشعب والوقوف على المشكلات وحلها، والإشراف على المشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، الاثنين، أن الأجهزة الرقابية ترصد تحركات المسؤولين وتواصلهم مع الشعب، متابعا: «كل المسؤولين لازم ينزلوا الشارع، واللي مش هينزل يمشي من منصبه أحسن»، حسب قوله.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب جهد الجميع؛ من أجل حل المشكلات بشكل غير تقليدي، مضيفًا «كلنا خدامين الشعب»، حسبما قال.

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