الأمم المتحدة ترحب بتعيين رئيس حكومة في اليمن وتهدد مفتعلي الاضطرابات

رحب مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بتعيين رئيس حكومة جديد في اليمن، وهدد مجدداً بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديموقراطية، حسب ما أعلنت سفيرة الأرجنتين ماريا “كريستينا بيرسيفال”.

وحسب “بيرسيفال”، التي تترأس مجلس الأمن لشهر أكتوبر، فإن الدول الـ15 الأعضاء لم يتخذوا مع ذلك حتى الآن أي قرار لتحديد مفتعلي الاضطرابات وفرض عقوبات موجهة ضدهم.

وقالت أن المجلس موافق على اعتبار هذه الامكانية أمراً ملحًا، وكانت تتكلم بعد مشاورات مغلقة حول الوضع في اليمن.

وقال موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن نمر للصحافيين أنه أشار أمام المجلس إلى “خطر انهيار العملية الانتقالية”، ودعا رئيس الحكومة الجديد خالد بحاح إلى تشكيل حكومة بسرعة، موضحاً أنه متأكد من أن المجلس لن يوفر أي جهد من أجل دعم الشعب اليمني.