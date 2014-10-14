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قتيلان و10 جرحى من الشرطة والدفاع المدني جراء تجدد العنف الطائفي جنوب الجزائر

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قتيلان و10 جرحى من الشرطة والدفاع المدني جراء تجدد العنف الطائفي جنوب الجزائر قتيلان و10 جرحى من الشرطة والدفاع المدني جراء تجدد العنف الطائفي جنوب الجزائر

أرشيفية – أعمال عنف بالجزائر

قتل شابان في العشرينيات من العمر وأصيب نحو عشرة أفراد من الشرطة الجزائرية ومن الدفاع المدني الجزائري، في تجدد أعمال العنف الطائفية بين المالكيين العرب والأمازيغ الأباضيين، أمس الاثنين، ببلدة بريان بولاية غرداية .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر طبي قوله إن إصابات أفراد الشرطة والدفاع المدني طفيفة.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموعات من الشباب “عرب وأمازيغ” بدأت في التراشق بالحجارة وبالزجاجات الحارقة وفي إشعال إطارات مطاطية، قبل أن يتدهور الوضع، مما تسبب في انتشار حالة من الانفلات الأمني على مستوى الطريق الوطني رقم 1 العابر لمدينة بريان.

وأضاف المصدر أن حركة السير انقطعت لفترة مؤقتة قبل أن تتدخل قوات الدرك الوطني المنتشرة بالمنطقة لإعادة فتح الطريق واستئناف حركة السير.

وتسببت أعمال العنف التي اندلعت أمس الأحد في تخريب وحرق العشرات من المحال التجارية.

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