رئيس الأركان الإسرائيلي يصف مقاتلي “حماس” بالشجعان

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” خلال الحرب على قطاع غزة، بـ”الشجعان”.

وقال “غانتس” في تصريحات أمام ضباط استضافهم في عيد العرش اليهودي في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” إن “مقاتلي حماس كانوا يتدربون جيدًا، يجب أن نقول الحقيقة عن ذلك، لقد قاتلنا أناساً شجعان”.

وأضاف: “أن تركض وتضع عبوة ناسفة فوق الدبابة .. هذا تصرف أناس شجعان”.

“بيني غانتس” قال إن “الجيش الإسرائيلي يقوم بمتابعة كل الساحات الأمنية و ما يدور وراء الحدود سواءً داخل غزة أو من جهة البحر، للحفاظ على الجهوزية الدائمة”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي كان يراقب عن كثب المجموعة الارهابية الاسلامية من أجل إعداد كاف لجولة محتملة أخرى من العنف”.