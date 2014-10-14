مرتضى منصور يكشف أسرار فشل فريق أحلام زمالك التسعينات

كون الزمالك فريقا قويا في منتصف تسعينات القرن الماضي سمي بفريق الأحلام، لكن هذه التشكيلة فشلت في حصد البطولات كما هو المتوقع .. مرتضى منصور رئيس النادي الحالي يكشف أسرار هذا الفشل.

مرتضى منصور كان عضوا لمجلس إدارة الزمالك في هذه الفترة من تاريخ النادي الذي كان يضم وقتها نجوم كبار بحجم اشرف قاسم واسماعيل يوسف وخالد الغندور وأيمن منصور، كما صعد من فرق الشباب لاعبين أمثال حازم امام ومحمد صبري ومعتمد جمال ومدحت عبدالهادي واسامة نبيه، فضلا عن ضم أحمد الكأس من الأوليمبي وقاسي سعيد هداف منتخب الجزائر، وثلاثي قادم من الأهلي هم أيمن شوقي ومحمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "سبب فشل هذا الفريق هو وجود قائدين للجهاز الفني في وقت واحد وهما فاروق جعفر وأحمد رفعت".

قبل بداية الموسم تم تعيين أحمد رفعت في منصب المدير الفني، ومعه فاروق جعفر كمدرب عام.

وأضاف مرتضى "حذرنا معظم المتابعين من تعيين غريمين لقيادة الجهاز الفني فكلاهما يري قدرته علي أداء دور الرجل الأول".

بدأ الزمالك الموسم بقوة وظل متفوقا علي الأهلي حتي قبل نهاية الموسم بست جولات إذ وصل الفارق لتسع نقاط قبل أن يحدث الانهيار وتوالي فقدان النقاط حتي خسر لقب الدوري بالهزيمة أمام الأهلي في قمة الدور الثاني ليحصد الشياطين الحمر لقب موسم 1995-1996.

وأوضح رئيس الزمالك الحالي "كنت أذهب لأحمد رفعت فأجده يقنعني بأنه الرجل الأول، ثم ألتقي بفاروق جعفر الذي بدوره يحاول إقناعي أنه من يدير الفريق فعليا، وهذا الصراع كان السبب في فشل الفريق".

الزمالك صنع فريقا مماثلا قبل بداية موسم 2014-2015 لكنه يسجل نتائج متباينة خلال الجولات الأولى من المسابقة.