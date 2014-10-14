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مرتضى مازحا: لو أردت ضم ميسي بأموال حلمي زامورا سأفعلها

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مرتضى مازحا: لو أردت ضم ميسي بأموال حلمي زامورا سأفعلها مرتضى مازحا: لو أردت ضم ميسي بأموال حلمي زامورا سأفعلها

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن النادي سيجني قريبا مبلغ مالي ضخم نظير بيع حق انتفاع قطعة الأرض التي تضم ملعب حلمي زامورا داخل جدران القلعة البيضاء.

ملعب حلمي زامورا الخاص بنادي الزمالك مهدد بالسقوط وتم عرض شراء حق انتفاع الأرض التي تضمه مقابل مائة مليون جنيه من قبل، حسب تصريحات رئيس النادي.

وأضاف منصور في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين "هناك شركة سعودية تعرض شراء حق انتفاع الأرض الخاصة بملعب حلمي زامورا لمدة 35 عاما مقابل مائتي مليار ومائتي مليون جنيه".

وأضاف "سيتقاضى الزمالك مبلغ 150 مليون جنيه عند توقيع العقد خلال الأسبوع المقبل، ومبلغ مماثل حين يتم استخراج الرخصة"، وأردف مازحا "لو أردت ضم ليونيل ميسي بهذه الأموال .. سأفعلها".

وأوضح مرتضى أن الشركة المنفذة ستقوم ببناء جراح كبير للسيارات ومركز تجاري ضخم به العديد من دور العرض والمسارح بنظام B.O.T.

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