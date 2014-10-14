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رئيس كتالونيا يتراجع عن إجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا

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رئيس كتالونيا يتراجع عن إجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا رئيس كتالونيا يتراجع عن إجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا

تراجع رئيس حكومة إقليم كتالونيا، أرتور ماس، اليوم عن إجراء استفتاء شعبي بشأن انفصال الإقليم عن إسبانيا، الذي كان مقررا في التاسع من الشهر المقبل بموجب مرسوم أصدره وعلقت المحكمة الدستورية العمل به.

وتأكد تراجع ماس عن إجراء الاستفتاء بعد اختتام قمة الكتالونية بالأحزاب الداعمة للانفصال، التي تنتظر البديل الذي تقدمه الثلاثاء الحكومة الاقليمية.

واختتم الاجتماع الذي عقد في قصر بدرالبس ببرشلونة في تمام الساعة (20:15 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن يمثل ماس صباح الثلاثاء في الساعة (08:00 بتوقيت جرينتش) للكشف عن مقترحه الجديد.

وكان زعيم تكتل مبادرة من أجل كتالونيا خضراء- يسارية موحدة وبديلة في البرلمان جوان هيريرا أول من خرج من قصر بدرالبس، حيث أقيم ظهر الإثنين ثالث اجتماع للانفصاليين لبحث الخطوات التي تتبع قيام المحكمة الدستورية بالتعليق المؤقت للعمل بمرسوم الدعوة لإجراء استفتاء حول انفصال الإقليم.

وبعد اجتماع استمر لسبع ساعات، تخللتها راحة، أكد هيريرا أن الحكومة تحققت من أنها لن تتمكن من إجراء الاستفتاء وفقا لما ينص عليه المرسوم، مشيرًا إلى أن حكومة الإقليم ستعلن الثلاثاء عن مقترحها البديل.

وأوضح أن حزبه اقترح حشد تظاهرات ضخمة كما و«كيفا» في التاسع من الشهر المقبل ومنسقة.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل، حيث قال إنه ينتظر المؤتمر الصحفي الذي يعقده ماس الثلاثاء.

ولكن من بين الاحتمالات الواردة الدعوة إلى اجتماعات عمومية في البرلمان والمجالس المحلية للمطالبة بحق تقرير المصير.

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