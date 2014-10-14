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«محلب»: أمن الجامعات ضبط أسلحة بحوزة طلاب الإخوان.. ولا نية لتعديل قانون التظاهر

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«محلب»: أمن الجامعات ضبط أسلحة بحوزة طلاب الإخوان.. ولا نية لتعديل قانون التظاهر «محلب»: أمن الجامعات ضبط أسلحة بحوزة طلاب الإخوان.. ولا نية لتعديل قانون التظاهر

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن العملية التعليمة داخل الجامعات تسير بشكل جيد، مؤكدًا أنه لا يوجد نية لتعديل قانون التظاهر، لأنه ينظم عملية الاحتجاج ويعطي الحق للجميع بالتظاهر بشكل حضاري وسلمي وبشكل قانوني.

وأضاف “محلب” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، على فضائية “صدي البلد”، اليوم الثلاثاء، أن طلاب الإخوان داخل الجامعات ينفذون مخططًا لاستدراك الشرطة والاشتباك مع أفرادها، موكدًا أن قوات الشرطة لا تحمل سلاحا في فض التظاهرات الطلابية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن لن تخضع لأي ابتزازات أو تهديدات سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن ميزانية التعليم العالي من أموال الشعب المصري وليس حكرًا على أفراد أو طلبة بعينهم.

وأوضح أنه تم ضبط طلاب من أنصار الإخوان بأسلحة ومطاوي أثناء دخولهم الجامعة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب الذين يريدون التعليم وليس الشغب.

وذكر “محلب”، أنه حريص على أن يكون المحافظون الجدد على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة خلال الفترة المقبلة.

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