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“محلب”: وضعنا خطة من 6 محاور لحل أزمة الكهرباء

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“محلب”: وضعنا خطة من 6 محاور لحل أزمة الكهرباء “محلب”: وضعنا خطة من 6 محاور لحل أزمة الكهرباء

إبراهيم محلب – رئيس الوزراء

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن وضعت خطة لمواجهة أزمة الكهرباء وسوف يتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح خلال 10 أيام للتصديق عليها.

وأضاف «محلب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «علي مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الخطة تتكون من 6 عناصر أساسية للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال رئيس مجلس الوزراء، “أولًا تسعى الحكومة لرفع كفاءة المحطات الكهربائية والعمل علي صيانة وتقوية الشبكات الكهربائية لزيادة إنتاجية الطاقة، ثانيا جذب الاسثمارات الخاصة في مجال توليد الطاقة وخاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة”.

وتابع: “ثالثًا استخدام اللمبات الموفرة، حيث سيتم استيراد 50 مليون لمبة موفرة، حيث سيكون لهم تأثير كبير في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، رابعًا محاربة سرقة التيار الكهربائي نظرًا لتأثر المنظومة بتلك السرقات وإرباك مشروع العمل، خامسًا إخضاع جميع العدادات الكهربائية للنظام الجديد، سادسًا التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات الغاز في فترة الصيف المقبل”.

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