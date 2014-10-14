«الناتو» يرحب مبدئيًا بانسحاب القوات الروسية بعيدًا عن حدود أوكرانيا

رحب حلف شمال الأطلنطي بشكل مبدئي بانسحاب القوات الروسية من منطقة روستوف على الحدود مع أوكرانيا، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وذكر الموقع الإلكتروني لراديو «صوت روسيا» مساء الإثنين أن «حلف شمال الأطلنطي يتحقق حاليًا من المعلومات الواردة عن انسحاب القوات الروسية بعيدًا عن الحدود مع أوكرانيا، لافتا إلى أن مصادر في «الناتو» تؤكد أن الحلف ينظر إلى الوضع على الأرض وليس إلى التصريحات الروسية».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز الإثنين لوزير الدفاع سيرجي شويجو ببدء عودة القوات الروسية إلى مواقع مرابطتها الدائم بعيدًا عن الحدود مع أوكرانيا. ويبلغ تعداد هذه القوات نحو 17600 عسكري روسي.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية الجنوبية قد بدأت فعلا بالعودة إلى أماكن مرابطتها الدائم.