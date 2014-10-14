مجلس الأمن يرحب بتعيين رئيس حكومة في اليمن ويهدد مفتعلي الاضطرابات

رحب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بتعيين رئيس حكومة جديد في اليمن، وهدد مجددًا بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية الانتقالية الديمقراطية، حسب ما أعلنت سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا بيرسيفال.

وحسب بيرسيفال، التي تترأس مجلس الأمن لشهر أكتوبر، فإن الدول الـ 15 الأعضاء لم يتخذوا مع ذلك حتى الآن أي قرار لتحديد مفتعلي الاضطرابات وفرض عقوبات موجهة ضدهم.

وقالت إن المجلس «موافق على اعتبار هذه الإمكانية أمرًا ملحًا».. وكانت تتكلم بعد مشاورات مغلقة حول الوضع في اليمن.

وقال موفد الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن نمر، للصحفيين إنه أشار أمام المجلس إلى «خطر انهيار العملية الانتقالية». ودعا رئيس الحكومة الجديد خالد بحاح إلى تشكيل حكومة بسرعة، وأوضح أنه «متأكد من أن المجلس لن يوفر أي جهد من أجل دعم الشعب اليمني».