مطالبة بتفعيل دور أولياء الأمور في الميدان التربوي

دعا تربويون خلال احتفال جمعية المعلمين برأس الخيمة بيوم المعلم، الى تفعيل دور أولياء الأمور في الميدان التربوي.

وقالت ناعمة الشرهان الموجه الأول للإدارة التربوية في وزارة التربية والتعليم: انه حري بنا في هذا الصرح الذي أنشأ لرعاية المعلم ان نحتفي به ونشيد بفضله ونذكر مآثره، ونقول لكل من حمل رسالة التعليم وامتهنها طبت وطاب ممشاك، فقد حباك الله بأعظم رسالة وخصك بأجل مهن أهل الأرض مهنة تمنح صاحبها فوق عمره أعمارا إلى يوم القيامة ، فكل الأعمال تنقطع بوفاة صاحبها ويبقى العلم ينفع به .

وخلال جلسة «كيف نرتقي بأداء المعلم» أكدت الدكتورة خلود المنصوري أستاذ مساعد في كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عجمان بضرورة دفع أولياء الأمور لكي يكون لهم دور أكبر في العملية التعليمية والميدان التربوي، وان غيابهم يؤثر تأثيرا مباشرا في المخرجات التعليمية في الدولة، مؤكدة أن التعليم رسالة قبل ان يكون مهنة وأن العالم تغير ودور المعلم تطور، فلم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة والمعلومة كما السابق، وعلى المعلم ان يواكب التطور العالمي والتنمية التي تشهدها الدولة وأن يكون موازيا لها.

وتمنى محمود الحمادي موجه التربية الإسلامية في منطقة رأس الخيمة التعليمية، بأن تعمم تجربة دبي التي اعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تقيس رضا العملاء عن كل الخدمات في إمارة دبي، لتشمل مجالات التعليم ومدارس الدولة ورضا المعلم عن وضعه وأدائه.