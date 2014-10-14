«ضمان» تستحدث بطاقة «كلاسيك» للعاملين في دبي

كشف الدكتور سفين روهتي، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن استحداث فئة برامج جديدة خصصت للمؤسسات والشركات في إمارة دبي تحت مسمى «كلاسيك» تم تصميمها لتكون في متناول اليد لأغلب الشركات والمؤسسات وبسقف تغطية سنوية قدره 160 ألف درهم، مؤكداً استمرار الشركة في استحداث المزيد من البرامج في سوق دبي وفقاً لشروط هيئة الصحة في دبي.

وتوقع أن تشهد أعداد المشتركين زيادة ملحوظة في دبي بالتوازي مع تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد، وقال «لكن يبقى من المبكر توقع أرقام محددة لهذا النمو».

ترخيص

وقال الدكتور روهتي لـ «البيان» حصلنا مؤخراً على ترخيص من هيئة الصحة بدبي لتوفير وثائق التأمين الصحي في إمارة دبي وفقاً لقانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد الذي بدأت الإمارة في تطبيقه كما تم اختيارنا من قبل هيئة الصحة كإحدى الشركات المؤهلة لتقديم الباقة الأساسية، ما يسمح لنا بتلبية احتياجات التأمين الصحي الأساسية للموظفين الوافدين ممن يتقاضون رواتب 4000 درهم إماراتي فما دون في الإمارة، وكواحدة من الشركات المؤهلة، قمنا مؤخراً بطرح الباقة الأساسية وفقاً للشروط والمنافع التي نصت عليها هيئة الصحة بدبي.

عمليات «ضمان» المستقبلية

وعن عمليات «ضمان» المستقبلية وتطبيق برامج أخرى في إمارة دبي، أكد الدكتور سفين روهتي أنه انطلاقاً من التزام الشركة الدائم بتقديم خدمات ومنتجات الضمان الصحي المتميزة لمجتمع الإمارات، تحرص «ضمان» على توفير حزمة خدمات متكاملة القيمة، تساعد مشتركينا على إدارة حالاتهم الصحية والتحكم بها. وتتضمن خدماتنا الإضافية تقديم الدعم الصحي للمشتركين لمساعدتهم على إدارة حالاتهم الصحية أو المرضية المزمنة، وتعزيز التوعية بالقضايا الصحية الملحّة في مجتمعنا، إلى جانب مساعدة مشتركينا على اتباع نمط حياة صحي مفعم بالنشاط والحيوية.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد في دبي، تعتزم «ضمان» توسيع فرق عمل المبيعات لدينا وفتح مكاتب خدمة جديدة في دبي لتلبية الطلب على خدماتنا في سوقها الحيوي.

وأضاف «استطعنا في ضمان إرساء قاعدة متينة في قطاع التأمين الصحي، وذلك بفضل استراتيجيتنا القائمة على وضع خدمة العملاء في مقدمة أولوياتنا، إلى جانب تطبيق آليات تسعير وفقاً لقواعد التأمين السليمة، تضمن نمو مؤسستنا بشكل مستدام يوفّر الخدمة المتميزة على نحو مربح»، مشيراً إلى أن الشركة تضم حالياً 2.5 مليون مشترك في «ضمان» بواقع 1.3 مليون في برنامج أبوظبي الأساسي، و500 ألف في البرامج المعززة، و740 ألفاً في برنامج ثقة الخاص بمواطني الدولة.

وفيما يخص مقدمي الخدمات الصحية في الداخل والخارج المتعاملين مع «ضمان» أشار إلى أن الشركة لديها اليوم أكبر وأشمل شبكة مزودي خدمات صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب شبكة دولية من أفضل مزودي الخدمات الصحية في الوجهات الأكثر زيارة من قبل سكان الدولة، وتتم إدارة شبكة مزودي الخدمات الصحية المحلية والدولية التابعة لنا بواسطة فريق متخصص تتمثل مهمته الأساسية في الحرص على إتاحة أفضل المنشآت الطبية لمشتركينا، لافتاً إلى أن «ضمان» تتعامل حالياً مع شبكة متكاملة تضم حوالي 9600 منشأة طبية حول العالم، 1900 منها داخل الدولة.

تغطية

إلى ذلك، تغطي معظم البرامج التي تشمل تغطية دولية خدمات شركة «أسيست أميركا» التي توفر الدعم الطبي في حالات الطوارئ حول العالم. كما تتضمن العديد من برامجنا الدعم الذي يؤهل المشتركين للاستعانة برأي طبي ثانٍ، حيث نطرح حالة المريض على طبيب دولي متخصص لتقييمها. ويتلقى المريض تقريراً خطياً كما لو أنه سافر فعلياً لمقابلة الطبيب واستشارته.

وفيما يخص مكاتب وأفرع الشركة في دبي وأبوظبي والعين والغربية وعدد العاملين فيها أشار الدكتور سفين روهتي إلى أن لدى «ضمان» 9 فروع داخل الدولة بواقع أربعة فروع في مدينة أبوظبي، وفرع في مدينة العين، وفرع في المنطقة الغربية، وفرع في إمارة الشارقة، وفرعين اثنين في إمارة دبي، وبالنسبة لبرنامج «ثقة» المخصص لمواطني الدولة، فهناك ثلاثة فروع في مدينة أبوظبي، ومنطقة المصفّح، ومدينة العين.

وأضاف «لدى ضمان أيضاً 39 مكتب خدمة منها المخصص لخدمات بطاقات ضمان وأخرى لـ «ثقة» تنتشر في مختلف أنحاء الدولة وتقدم مختلف الخدمات للعملاء الحاليين والمشتركين الجدد».

وحول معدل التجديد اليومي للبطاقات قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» نحن نقوم بتجديد وثائق التأمين على نحو مستمر وهي تختلف من يوم لآخر، ولكن يمكننا القول إن أغلب العمليات المتعلقة بالوثائق هي عمليات تجديد، الأمر الذي يؤكد رضا المتعاملين عن خدماتنا، وعلى الرغم من ذلك فنحن نرى نمواً في أعداد الوثائق الجديدة انعكس في زيادة أعداد المشتركين خصوصاً في فئة البرامج المعززة بمختلف أنواعها.

إضاءة

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» الشهر الماضي إصدار أول وثيقة تأمين صحي وفقاً لقانون التأمين الصحي الإلزامي الجديد الذي تطبقه إمارة دبي، حيث تضمنت الوثيقة الجديدة الباقة الأساسية للضمان الصحي لصالح موظفي شركة جينكو للمقاولات العامة في دبي.