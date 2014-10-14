23 شاشة لتقييم رضا الجمهورعن خدمات بلدية دبي

نجحت بلدية دبي في تطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «مؤشر السعادة» خلال أيام من إطلاقها عن طريق توفير 23 شاشة لتقيم كل الخدمات المقدمة للجمهور لقياس مدى الرضا عن الخدمة المقدمة أو مستوى أداء الموظفين بهدف التطوير المستمر، وذلك في المبنى الرئيسي للبلدية على أن يتم تركيب شاشات أخرى في مراكز البلدية الخارجية.

وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن نتائج المؤشر ستبنى على بيانات نوعية يتم الحصول عليها من خلال التطبيق الذي يعطي متلقي الخدمة 3 خيارات لتحديد مدى سعادته بتجربة الخدمة التي تلقاها، وسيتوفر التطبيق عند نقاط تلقي الخدمة.

جودة وتميز

وقال : سيتم التواصل المستمر معهم لمعرفة احتياجاتهم ومستوى رضاهم والأخذ به في تقييم مستوى جودة الخدمات التي تقدمها بلدية دبي، وصولاً إلى التميز الذي تطمح له البلدية في تقديم خدماتها للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وذلك في إطار جهود البلدية المتميزة نحو تأكيد وترسيخ أهمية العميل كثقافة وممارسة يومية مما يمكنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن الاستبيان تستطلع البلدية من خلاله رأي المتعاملين إضافة إلى تحديد معدل، ووسيلة التعامل، ويهتم التقييم بمعرفة مدى وضوح قنوات الاتصال بالبلدية، ورأيهم في فاعليتها في تحقيق الأهداف التي تقام من أجلها، كما يستطلع رأيهم في آليات التواصل، ومدى سرعة وفاعلية الإدارات في التعامل مع المعاملات المختلفة، ومدى رضاهم عن الخدمات التي تقدم إضافة إلى مقترحاتهم، واحتياجاتهم غير المتوافرة.

تحليل

وأضاف: تم تكليف إدارة علاقات المتعاملين لمتابعة هذه الشاشات والتواصل مع المتعاملين وتحليل التقييم وتقديم الحلول إلى جانب تدريب الموظفين لخدمة هدف المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة وجدت استحساناً حيث وجهت لعملاء ومراجعي الدائرة وذلك للوقوف على آرائهم حول الخدمات التي تقدمها لهم بلدية دبي وقياس مدى رضاهم حولها وتم تشجيع المراجعين على تقديم أي ملاحظات أو اقتراحات تساهم في تطوير الخدمات أو حتى تلقي الشكاوى في حال وجودها.

ونوه لوتاه بأن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الخدمة المتميزة ورفع مستويات رضا المتعاملين، متضمنا اقتراح وتطبيق آليات والتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم وتوقعاتهم وقياس رضاهم، والتعرف على احتياجات وتوقعات المتعاملين حول الخدمات الرئيسية التي تقدمها البلدية، وبما يضمن المصداقية والاعتمادية في النتائج مع تحليل النتائج، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة لتتويج الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة لتعزيز خدماتها وفقا لأرقى المعايير، وتأكيد على مواصلة تقديم أفضل الخدمات التي تحوز على رضا المتعاملين.

استدامة

وتأمل بلدية دبي بإطلاقها هذه المبادرة من أن تجعل السعادة مطلباً من الحياة التي يرغب بها الأشخاص الذين يعيشون بدبي على اختلاف أجناسهم، ليتماشوا مع المكانة التي احتلتها الإمارات والتي تمثلت بالمركز الـ14 عالمياً في مستوى سعادة شعبها من قبل المبادرة العالمية للأمم المتحدة.

وتلتزم بلدية دبي بمفهوم السعادة المستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال الخدمات التي تقدمها من توفير الحدائق العامة، ومرافق الشواطئ العامة، وخدمات إدارة النفايات وضبط جودة الأغذية، وعليه تواصل هذه المبادرة من خلال إنشاء حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تُشارك فيها سكان دبي سيراً نحو اكتمال رؤية حكومتنا الرشيدة لعام 2021 والذي يصادف اليوبيل الذهبي لقيام دولتنا الحبيبة.

الأولى عالمياً

تعد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «مؤشر السعادة» الأولى من نوعها في العالم لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم وذلك بشكل يومي عبر أجهزة ذكية تكون مرتبطة بشبكة مركزية.

مدينة الطفل

تنظم بلدية دبي الملتقى الخامس للمتعاملين بمدينة الطفل للعام الحالي لفتح باب الحوار والنقاش حول قضايا الملتقى وذلك بعد غد.

ووجهت بلدية دبي الدعوة للهيئات التدريسية وللشركات المهتمة لحضور ملتقى المتعاملين الذي يتضمن عرض المشاريع المستقبلية ومحاضرة حول الطاقة الإيجابية وعرض رسم كاريكاتوري وتكريم العملاء المتميزين والسحب على جوائز .

إعادة تشكيل لجنة الإشراف على تصريف مياه الأمطار

أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً إدارياً بإعادة تشكيل لجنة الإشراف على تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي المشكلة بمقتضى القرار الإداري لسنة 1996 والمعاد تشكيلها بمقتضى القرار الإداري لسنة 2012 ليصبح المهندس طالب عبد الكريم جلفار مدير إدارة الصرف الصحي والري رئيساً والمهندس حسن محمد مكي مدير إدارة شبكة الصرف الصحي والري نائباً للرئيس.

وتختص لجنة الإشراف على تصريف مياه الأمطار بوضع خطة طوارئ فعالة ومتكاملة لإزالة وتصريف تجمعات المياه الناشئة عن هطول الأمطار من مختلف شوارع وطرق وميادين وأحياء إمارة دبي وبما يضمن قيام المرافق الخدمية في الإمارة بأداء وظائفها على الوجه الأفضل ووضع آلية مناسبة لتنفيذ خطة الطوارئ تكون مستندة على أسس علمية وعملية فعالة وحيوية لضمان كفاءة الأداء والتطبيق.

تحديد مهام

وتقوم اللجنة بمهمة إجراء التنسيق اللازم مع الإدارات والأقسام المختصة بالدائرة لتحديد دور ومهام كل جهة منها في مجال تنفيذ الخطة سواء من حيث توفير الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة أو المعدات والآلات والأجهزة اللازمة للتنفيذ وتحديد الأسباب والعوامل الفنية المؤدية لحدوث ظاهرة تجميع مياه الأمطار في المواقع المختلفة كشوارع وطرق وميادين وأحياء الإمارة تمهيداً لعرضها على الإدارات والأقسام المختصة لدراستها وتقرير الحلول المناسبة لها بما يكفل تلاشيها مستقبلاً ومتابعة تطوير الخطة بشكل مستمر وبما يواكب التطور والتوسع العمراني الحالي والمستقبلي للإمارة.

من جهة ثانية تنظم بلدية دبي اليوم معرضاً لإعادة تدوير قطع الغيار المهلكة بمطار دبي الدولي المبنى رقم 3 قاعة «المغادرون» ضمن مبادرات إدارة النقليات بالدائرة.

ويتضمن المعرض مجموعة من القطع الفنية صنعت من قبل موظفي إدارة النقليات ببلدية دبي من مواد معاد تدويرها إذ تم استغلال مخلفات المركبات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى قطع أثاث ومستلزمات للمنازل وأدوات متنوعه.

ويحتوي المعرض على مجموعة من الساعات التي تم استخدامها من أجزاء مختلفة من السيارات بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطاولات التي تم صنعها من إطارات وأجهزة تبريد ومحركات السيارات وأجهزة ناقل السرعة ومجموعة أخرى متنوعة من الكراسي التي تم صنعها من الإطارات والبراميل وأجزاء مختلفة من قطع غيار السيارات المستخدمة.

إقبال

وتوقع حميد المري مدير إدارة النقليات ببلدية دبي أن يشهد المعرض الذي سيتم تصميمه بعناية عن طريق استخدام قطاع الغيار المهلكة وتدويرها بأشكال مختلفة اقبالاً كبيراً نظراً لمستوى المعرض والمعروضات.

وقال: إن المعرض يهدف لرفع الوعي البيئي إيماناً من البلدية بضرورة التواصل المباشر مع الجمهور لتسهم في نشر ثقافة المحافظة على المصادر الطبيعية وحماية البيئة بما يؤسس لجيل مستقبلي مسؤول ومدرك تماما لأهمية رعاية الطبيعة والبيئة من خلال اتباع أفضل الممارسات للتقليل من استهلاك المياه والطاقة وأهمية إعادة التدوير واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة. ولفت إلى أن الإدارة حريصة على إعادة تصنيع قطع الغيار المستعملة لتصبح منتجات متميزة حيث استحدثت قسماً لإعادة تدوير وتصنيع تلك القطع .