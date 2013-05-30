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السودان وجوبا يبحثان القضايا الأمنية والحدود الأسبوع المقبل

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السودان وجوبا يبحثان القضايا الأمنية والحدود الأسبوع المقبل السودان وجوبا يبحثان القضايا الأمنية والحدود الأسبوع المقبل

أعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان عن مواصلة عقد اجتماعاتها بمدينة جوبا فى الخامس من يونيو المقبل لبحث سير تنفيذ المصفوفة الأمنية التى تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وسيغادر الوفد السودانى إلى مدينة جوبا فى الثالث من يونيو لتنعقد اجتماعات السكرتارية للجنة من الجانبين فى ذات أمس وعلى مدى يومين، تمهيدا للاجتماع الدورى بمشاركة وزير الدفاع عبد الرحيم حسين رئيس اللجنة المشتركة من جانب السودان.

وتناقش اللجنة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية التى تم الاتفاق عليها فى المصفوفة الأمنية، والتأكد من فتح المعابر ومناقشة قضايا الحدود.

وكان السودان قد تقدم بخطاب لدولة جنوب السودان طالب خلاله بعقد اجتماعات اللجنة فى الخامس من يونيو لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى المباحثات الأخيرة بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بصورة دورية بالتناوب بين عاصمتى البلدين، حيث عقد الاجتماع السابق للجنة بالخرطوم خلال يومى 13 و14 مايو الحالى.

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