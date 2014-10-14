وزارة التربية في كردستان العراق تبحث التعاون مع «مسار»

بحث فيصل بن حيدر المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام مع الدكتور بشتيوان صادق عبد الله وزير التعليم في إقليم كردستان العراق، التعاون في إطار شراكة استراتيجية بين الطرفين.

حضر اللقاء محمد الزرعوني المدير التنفيذي لشركة مسار، ومحمد كامل الحداد المدير التنفيذي لمركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، وحميد أمعمر المدير الإقليمي للتطوير التجاري.

جولة

وتعرف الوزير من خلال الجولة الميدانية في مسار إلى مطابع الصحف والمطابع التجارية والمطابع الرقمية، حيث قام فيصل بن حيدر بتقديم شرح تفصيلي حول الإمكانات والخدمات المقدمة وعلى النظم المتبعة في إدارة وتنفيذ المشاريع الطباعية، وخاصة مراحل تنفيذ وطباعة الكتاب المدرسي حسب أعلى معايير الجودة العالمية. وأشاد الوزير في نهاية زيارته بالمستوى المتطور والرائد لمسار.