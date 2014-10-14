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اليامي مديراً للابتعاث بوزارة الصحة

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اليامي مديراً للابتعاث بوزارة الصحة اليامي مديراً للابتعاث بوزارة الصحة

    أصدر معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه قراراً يقضي بتكليف الدكتور منصور بن صالح اليامي مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب والابتعاث الخارجي بوزارة الصحة.

د. اليامي يحمل رصيد خدمة في الصحة يتجاوز 22 عاماً ، وقد حصل على درجة الدكتوراه في القيادة الصحية من جامعة شيفيلد في بريطانيا، وذلك عن رسالته التي تطرقت إلى قياس تأثير الأنماط القيادية للمديرين التنفيذين في مستشفيات وزارة الصحة وتأثيرها على الالتزام الوظيفي لدى عينة الدراسة. هذا وقد عمل اليامي كمساعد لمدير عام التدريب والابتعاث بالوزارة ويحمل البكالوريوس والماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

من جانبه رفع الدكتور منصور بن صالح اليامي شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على الثقة الغالية بتكليفه مديراً لإدارة الابتعاث، متمنياً التوفيق في عمله الجديد.

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