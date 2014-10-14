الشيخ خالد القاسمي والقنصل السعودي في الإمارات يزوران جناح أمانة الرياض في جايتكس دبي

قام الشيخ خالد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة بزيارة لجناح أمانة الرياض في جايتكس دبي كما قام القنصل العام للمملكة في دولة الإمارات العربية المتحدة عماد مدني بزيارة لجناح أمانة الرياض في المعرض وقد استمع الشيخ القاسمي والقنصل السعودي إلى شرخ واف عن الخدمات التي تشارك بها أمانة الرياض في المعرض حيث قدم المهندس عبدالله بن حسين الشريف مير عام التشغيل والصيانة بأمانة الرياض عرضاً عن محتويات الجناح كما شاهد الشيخ القاسمي القنصل مدني عرضاً تلفزيونياً لخدمات مركز طوارئ أمانة الرياض وخريطة الرياض وبرنامج واصف.

وقد أشاد القاسمي ومدني بما شاهداه مؤكدين أن الحضور السعودي في جايتكس دبي 2014 كان متميزا ويعكس الصورة المشرفة للتطور التقني في الخدمات والتعاملات الإلكترونية السعودية.