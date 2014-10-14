الفرنسيون: العمل مع الكوماندوز السعودي يوفر الخبرة في التكتيك والتنسيق والإمداد

انطلقت صباح أمس فعاليات تمرين "شمرخ1" في فرنسا والذي تنفذه وحدات كوماندوز سعودية ووحدات استطلاع تابعة لوحدات المظليين والقوات الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية، حيث أعدت مراسم انطلاق التمرين على جبال الألب بالجمهورية الفرنسية.

وأوضح الرائد فهد بن زاحم العتيبي قائد التمرين من الجانب السعودي أن الاستعدادات لهذا التمرين كانت مبكرة وأن هذا التمرين يأتي امتداد لتمارين سابقة مشابهة سبق أن تم تنفيذها مع الفرنسيين بهدف تبادل الخبرات.

وأكد العتيبي أن الوحدات السعودية خاضت تجارب عديدة وستضاف هذه التجربة إلى ما اكتسبته من مهارات في مجال عمليات الكوماندوز الجبلي وعمليات الاستطلاع، مبينا أن البيئة واختلاف الظروف الجوية لن تكون عائقا أمام جنودنا الذين سبق أن تدربوا في بيئات جبلية ويتمتعون بمهارات عالية مشيدا بالحفاوة التي وجدها الجنود السعوديون في الاستقبال وتهيئة الموقع.

من جهته أكد الرائد باتغيك قائد التمرين من الجانب الفرنسي بأنه سيتم التركيز في التمرين على التدريب البدني والتأقلم على الظروف الطبيعية والطقس البارد، مشيرا إلى أن العمل مع الكوماندوز السعوديون سيوفر لهم خبرة في مجال التكتيك والتنسيق والإمداد مع قوة صديقة.

وكانت الكوماندوز السعودية والفرنسية قد نفذت في العام الماضي تمرينا مشابها في شمال الباحة تحت مسمى (الريك 1) كما نفذت وحدات عمليات خاصة تمرينا بمسمى (نمر2) قبل عامين تقريباً في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بالإضافة الى العديد من التمارين التي نفذت داخل المملكة.