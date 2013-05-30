أطباء الإسكندرية تبث محاضرات بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية

بدأت نقابة الأطباء بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بث المحاضرات العلمية والطبية من الكلية الملكية البريطانية لأول مرة بالإسكندرية بمقر النقابة بسموحة "مجانا" لجميع أطباء الثغر.

وقال الدكتور عمرو جابر مدير البرامج العلمية بأكاديمية العلوم الطبية والتدريب بنقابة أطباء الإسكندرية "إن البث المباشر والحصرى لأطباء الدلتا بالإسكندرية والذى تبثه الكلية الملكية البريطانية حول (الأمراض المعدية) ويلقيها الدكتور جون ويلسون نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء ادنبره".

والجدير بالذكر أن البث المباشر من الكلية الملكية البريطانية سيكون شهريا بمقر النقابة ومجانا لجميع الأطباء من أجل الاستفادة العامة فى المجالات الطبية التى تتم مناقشتها.