أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أطباء الإسكندرية تبث محاضرات بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية

Google+ Print
أطباء الإسكندرية تبث محاضرات بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية أطباء الإسكندرية تبث محاضرات بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية

بدأت نقابة الأطباء بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بث المحاضرات العلمية والطبية من الكلية الملكية البريطانية لأول مرة بالإسكندرية بمقر النقابة بسموحة "مجانا" لجميع أطباء الثغر.

وقال الدكتور عمرو جابر مدير البرامج العلمية بأكاديمية العلوم الطبية والتدريب بنقابة أطباء الإسكندرية "إن البث المباشر والحصرى لأطباء الدلتا بالإسكندرية والذى تبثه الكلية الملكية البريطانية حول (الأمراض المعدية) ويلقيها الدكتور جون ويلسون نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء ادنبره".

والجدير بالذكر أن البث المباشر من الكلية الملكية البريطانية سيكون شهريا بمقر النقابة ومجانا لجميع الأطباء من أجل الاستفادة العامة فى المجالات الطبية التى تتم مناقشتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365